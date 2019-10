Édouard Carmignac | chi è il finanziere “rock” che compra pagine dei quotidiani per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) A Parigi è noto come “il provocatore della finanza”. Una definizione che si scontra con l’immagine posata, elegante, di, ilche ha il 4 ottobre scorso ha preso carta e penna per scrivere a Mario Draghi complimentandosi per il lavoro svolto e auspicando come prossimo incarico la guida del nascituro ministero delle Finanze europeo. La lettera, apparsa su diversi giornali del Vecchio continente, non è stata particolarmente apprezzata dalle élite francesi che, seppure apprezzano Draghi, meglio vedrebbero un concittadino in una posizione così strategica per il futuro dell’Unione. Tuttavia, nella Ville Lumiere, sono abituati alle sortite di Monsieur, uomo d’affari a cui piace dire sempre la sua. In patria e anche all’estero dove da tempo ha preso l’abitudine diredi giornali per pubblicare le sue lettere ...

