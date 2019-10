Ecco il significato di tutte le icone nella barra di stato della EMUI

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Alcune volte può essere complicato capire ildellestatus bar degli smartphone Huawei/Honor L'articoloildilediproviene da TuttoAndroid.

Miss_BlackSoil : Ieri il tema era blindfold, cioè benda. Molti dei miei personaggi, dei miei Dom, la usano, ma per uno in particolar… - KSGEOPJ1 : @moonvchildx A me I'm fine é la suprema.Ricordo la coreografia, tutte le parole,perché é quella che mi ha fatto inn… - petitfede : @ilapaperx ecco un significato diverso ma il concetto è quello ahahahahaha -