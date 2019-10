Droga | Gdf Brescia sventa traffico da Albania Spagna e Olanda | 32 arresti 2

Lotta allo spaccio di Droga - la GdF di Pescara sequestra 5 kg di marijuana 1 100 grammi di Hashish : Pescara - Prosegue l’attività di prevenzione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico. In particolare, nella giornata di martedì, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento nelle aree più a rischio e sensibili del centro cittadino, hanno effettuato, ...

Corriere della Droga pescarese - arrestato dalla GdF di Catania - trasportava 46 kg di marijuana : Catania - Militari della guardia di finanza di Catania hanno arrestato un Corriere di droga che nella sua auto trasportava oltre 46 chilogrammi di marijuana e 200 grammi di hashish. L'uomo, che ha 48 anni è originario di Pescara e residente a Teramo ed in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato bloccato per un controllo da militari della compagnia Pronto impiego di Catania vicino a un centro ...

Palermo : Gdf sequestra oltre 50 mila dosi di Droga : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – In concomitanza con la stagione estiva e l’aumento del flusso turistico, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto un’intensificazione dei controlli dei traffici illeciti concentrandosi in via prioritaria nelle aree maggiormente esposte, ovvero la stazione ferroviaria, l’area portuale e lo scalo aeroportuale. “Nel settore del contrasto al traffico di ...

Palermo : controlli antiDroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio.