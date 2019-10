Donnarumma | il Milan preme per il rinnovo | ma Raiola frena

Rinnovo Donnarumma : il Milan propone di spalmare l’ingaggio - ma Raiola blocca tutto : In casa Milan si potrebbe assistere ad un nuovo caso Donnarumma. Dopo la querelle legata al Rinnovo del portiere nell’estate 2017, l’agente Mino Raiola potrebbe decidere di battere nuovamente i pugni sul tavolo. La volontà del Milan è quella di tenere Donnarumma, il cui contratto scadrà nel giugno 2021. Attualmente, però, l’estremo difensore di Castellammare di Stabia percepisce un ingaggio netto da 6 milioni di euro a ...

Rinnovo Donnarumma - rifiutata la prima offerta del Milan : Rinnovo Donnarumma si, no, forse. Siamo ai blocchi di partenza di una trattativa che si preannuncia lunga e complicata. Intano Mino Raiola, agente del giocatore avrebbe rifiutato la prima offerta fatta dal Milan. Il quotidiano sportivo romano Corriere dello Sport ha riportato di un primo incontro avvenuto tra il club e l’agente per la questione Rinnovo Donnarumma. La posizione del portiere del Milan ha traballato in estate più volte ...

Genoa-Milan - brutta tegola per i rossoneri : si ferma Donnarumma durante il riscaldamento - gioca Reina : Si ferma Gianluigi Donnarumma durante il riscaldamento di Genoa-Milan: il portiere rossonero avrebbe accusato dei problemi di stomaco. In campo Pepe Reina Nella serata che potrebbe segnare il destino di Marco Giampaolo in caso di sconfitta, il Milan non potrà fare affidamento su Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare dei rossoneri si è fermato durante il riscaldamento di Genoa-Milan accusando, secondo le ultime indiscrezioni, problemi ...

Calciomercato Milan : Donnarumma avrebbe rifiutato il rinnovo - il Barcellona pensa a Piatek : La prima offerta del Milan a Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del suo contratto non è stata ritenuta soddisfacente. Quest'estate la questione Donnarumma ha tenuto banco nel Calciomercato rossonero, con l'estremo difensore che era stato legato a un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. La Gazzetta dello Sport aveva suggerito che il Milan non fosse totalmente contrario alla vendita di Donnarumma a patto che le pretese economiche ...

Milan-Fiorentina 0-2 live - Donnarumma para rigore a Chiesa! : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-2 - Serie A in DIRETTA : Donnarumma para un rigore a Chiesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Continua il possesso palla della Fiorentina, scambi corti alla ricerca dello spazio nelle fasce. 72′ Milan completamente senza reazione, domina la Fiorentina. 70′ paraTO, Chiesa tira al posto di Pulgar e si fa parare il rigore da Donnarumma. 69′ rigore per la Fiorentina, Castrovilli salta Bennacer che lo stende per terra. 67′ Goooooooool, Castrovilliiii, ...

Milan - Donnarumma sta con Giampaolo : “dobbiamo seguirlo - la Champions è ancora un nostro obiettivo” : Il portiere del Milan ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Torino, confermando la propria fiducia negli schemi di gioco di Giampaolo Brucia eccome la terza sconfitta subita dal Milan in questo campionato, un ko giunto dopo la rimonta del Torino, capace di ribaltare lo 0-1 su rigore segnato da Piatek. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva fino al primo gol di Belotti, che ha sfaldato completamente la squadra permettendo ...

Milan - Donnarumma : “Siamo tutti con Giampaolo - ci sarà la partita della svolta” : “Il mister è un grande allenatore, dispiace perché ieri abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Siamo tutti con lui, è normale fare un po’ di fatica all’inizio con nuove idee e giocatori nuovi. Dobbiamo continuare a seguirlo, siamo tutti con lui”. Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Sky ‘difende’ il tecnico Giampaolo, sotto accusa dopo la sconfitta del Milan a Torino e ...

Torino-Milan 2-1 - le pagelle dei rossoneri : bene Leao - male Donnarumma e Piatek : Il calcio è uno sport strano. Puoi dominare una partita, ma se spegni la concentrazione ti bastano 4 minuti e torni a casa senza neanche un punto. Così è successo al Milan che, dopo un primo tempo quasi straripante, ma in vantaggio di un solo gol grazie al rigore messo a segno da Piatek. Nel secondo tempo troppa leziosità vicino alla porta e nessuno che riesca a piazzare il colpo del ko. Così da un’azione sporca, in cui Calhanoglu subisce un ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : spinge il Toro. Zaza e Belotti provano a superare Donnarumma e la difesa rossonera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Romagnoli e Musacchio mettono fuori. Controcross di Ansaldi, che si perde senza trovare la testa di alcun compagno. 69′ Intanto arriva il fallo di Kessie su Belotti. Altra punizione dove i colpitori di testa possono dire la loro. 68′ Tiro di Bonaventura, appena entrato: non granchè. Palla fuori di molto. 67′ Lo spagnolo prova a rendersi subito protagonista con un ...

Milan : N’gbesso ha firmato - si lavora per il rinnovo di Donnarumma ma si valuta Cragno : L'agenzia GR, di cui è responsabile Giuseppe Riso, ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Instagram ufficiale per confermare che Henoc N'gbesso ha firmato il suo primo contratto professionale con l'AC Milan. Nel frattempo la dirigenza rossonera si appresta a intavolare le trattative per il rinnovo di Donnarumma, sempre più un punto fermo della squadra. Il sedicenne N'gbesso, che proviene dal settore giovanile del club, ha espresso la ...

Milan-Inter - Vieri distrugge i rossoneri : “sarebbe finita 6-0 se non ci fosse stato Donnarumma” : L’ex attaccante dell’Inter ha commentato il derby di San Siro, sottolineando la superiorità nerazzurra rispetto ai rossoneri Christian Vieri non usa mezze misure e, interrogato sul derby tra Milan e Inter giocato sabato sera, ha espresso il proprio personale giudizio sulla partita. Spada/LaPresse Parole dure nei confronti dei rossoneri, apparsi molli e svogliati al cospetto dei nerazzurri, molto più in palla e decisi a portare ...

Milan-Inter 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Brozovic e Donnarumma i migliori - Lukaku si salva per il gol [FOTO] : Milan-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo del sabato valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si è giocato il derby tra Milan ed Inter, una partita che ha dato importanti indicazioni per la lotta scudetto. L’Inter c’è e si conferma in testa alla classifica, quarto risultato utile consecutive e vetta della classifica, i nerazzurri sono una netta candidata alla vittoria finale, al ...