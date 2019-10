Domenica 13 ottobre | la prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Europa Donna Italia, il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura delal, è di nuovo inlinea per sensibilizzare sulle specifiche esigenze delle donne conal. Quest’anno EDI non si limita a chiedere nuovamente a gran voce l’istituzione di unaper il TSM, ma le dà vita per lavolta attraverso una straordinaria mobilitazione di decine e decine di associazioni locali aderenti al Movimento. L’iniziativa, nata da un’idea di EDI, è cresciuta in brevissimo tempo fino a coinvolgere l’intera rete associativa e a superare le aspettative iniziali: 61 appuntamenti diffusi sul territoriohanno dato vita ad un fitto calendario di conferenze, incontri, spettacoli, tavole rotonde, manifestazioni sportive e molto altro ancora, coinvolgendo migliaia di persone nei territori e sul web, anche grazie all’attivazione della ...

LegaSalvini : MENO 17! ++ PANICO UMBRIA PER PD-5STELLE ++ #27OTTOBREVOTOLEGA Domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 barra il simbo… - chetempochefa : Per la prima volta in diretta tv a #CTCF Matthew, Andrew e Paul Galizia, i 3 figli di Daphne Caruana Galizia, la gi… - Roma : Torna l'#orasolare. Domenica 27 ottobre alle 3 di mattina le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indiet… -