Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Arrivano11 ottobre alcunemolto interessanti direttamente dallo storeper gli utenti che intendono acquistare uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, in particolare per quanto riguardaP30 e20. Quest'ultimo era già stato protagonista del volantino Unieuro che abbiamo trattato nei giorni scorsi, ma a quanto pare anche online non mancano le occasioni interessanti per il pubblico italiano come si potrà notare questo venerdì. Quanto costaP3011 ottobre? Uno degli smartphone più chiacchierati del momento è senza ombra di dubbio il cosiddettoP30, se pensiamo al fatto che di recente è stata messa a disposizione anche degli utenti italiani la seconda beta di EMUI 10. In attesa dell'aggiornamento in versione definitiva,11 ottobre possiamo procedere con l'acquisto dello smartphone con un esborso di 470 euro. ...

OptiMagazine : Di nuovo pesanti gli sconti per Huawei P30 e Mate 20 Lite: le offerte Amazon oggi 11 ottobre - romi_andrio : RT @RSInews: Dopo l'amianto i metalli pesanti Magistratura ticinese chiamata a far luce su un nuovo caso di malattia contratta sul posto di… - RSInews : Dopo l'amianto i metalli pesanti Magistratura ticinese chiamata a far luce su un nuovo caso di malattia contratta s… -