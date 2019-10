Deforestazione Amazzonia | Animal Equality lancia l’allarme | “Situazione gravissima”

Amazzonia - Guterres : “Lo stop alla Deforestazione deve essere un imperativo globale” : “Arrestare la deforestazione e ripristinare le foreste degradate sono imperativi globali”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Gutteres, a margine dell’Assemblea Generale all’Onu. “Per ogni dollaro speso per ripristinare le foreste degradate, possono essere recuperati fino a 30 dollari in benefici economici e riduzione della povertà”, ha precisato: “La deforestazione in corso della ...

Incendi Amazzonia : 230 banche e fondi pronti ad “agire contro la Deforestazione” : Appello per salvare l’Amazzonia dagli Incendi e dalla deforestazione: più di 200 investitori istituzionali hanno chiesto alle aziende di attuare politiche contro la deforestazione nelle loro catene di approvvigionamento. Si tratta di investitori che insieme detengono 16 trilioni di dollari di fondi in gestione, tra cui Amundi, il più grande gestore patrimoniale europeo.. Nel comunicato, il gruppo di 230 istituzioni – che riunisce ...

Incendi Amazzonia : c’è una rete criminale dietro la Deforestazione e i roghi : La deforestazione e gli Incendi in Amazzonia sono collegati a una rete di criminali che pagano per la manodopera, per grandi macchinari (motoseghe, trattori, catene, camion) e per la protezione della milizia armata contro chi cerca di denunciare crimini: lo afferma un rapporto di Humans Rights Watch (HRW) divulgato oggi. In base al rapporto, i criminali minacciano gli indigeni, gli agricoltori, i funzionari pubblici e persino gli agenti di ...

Deforestazione e incendi - l’Africa è peggio dell’Amazzonia : in Brasile brucia anche il Pantanal - la più grande zona umida del mondo : Gli incendi hanno devastato l’Amazzonia e la notizia del polmone della Terra in fiamme ha fatto il giro del mondo (seppur con un certo ritardo). Eppure la Deforestazione sta colpendo maggiormente i Paesi dell’Africa occidentale e del Bacino del Congo, ma di questo si parla ancora meno. A denunciarlo è l’ultimo rapporto sulla Dichiarazione delle Foreste di New York – firmata nel 2014 con l’obiettivo di firmare il ...

Deforestazione - se perdiamo la battaglia in Amazzonia e in Siberia non torneremo più indietro : di Carlo Fusco La vita è un dono senza destinatario. Tuttavia la specie umana si erge da sempre a sua padrona indiscussa, in quanto unica dotata di coscienza, consacrata perciò al suo controllo. Un espediente che legittima l’uomo a farne ciò che vuole e assolve dalla colpa, in nome dell’immediato profitto. Nel 2015 la superficie del nostro pianeta era ricoperta da 3999 milioni di ettari di foresta. Nel 1990 erano 4128 milioni. Nell’arco di ...

Amazzonia - Deforestazione aumentata del 300% rispetto al 2018. Ucciso difensore dei diritti degli indigeni : Un disastro di proporzioni inedite, con 1700,8 chilometri quadrati persi il mese scorso, rispetto ai 526,5 di un anno fa. La deforestazione dell’Amazzonia, quest’estate colpita duramente dagli incendi, è cresciuta del 300% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2018, e di quasi il 100% nei primi otto mesi del 2019. Una cifra che porta gli esperti a non escludere che alla fine dell’anno possano superarsi i 10mila chilometri quadrati ...

Amazzonia : la Deforestazione aumentata del 90% negli ultimi 4 mesi : Numeri allarmanti sono stati diffusi dall’Istituto nazionale per le investigazioni spaziali (INPE), ente più volte criticato dal presidente di estrema destra Jair Bolsonaro: la deforestazione in Amazzonia è raddoppiata tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo del 2018 ed è aumentata di oltre il 90% negli ultimi 4 mesi. Per la prima volta dal 2008, a fine 2019 la superficie disboscata potrebbe raggiungere i 10mila km quadrati, ...

“Amazzonia - Deforestazione Made in Italy” : quali responsabilità ha la produzione e il commercio tricolore? : Cosa lega i consumatori italiani alla deforestazione della foresta amazzonica, minacciata in questi giorni da migliaia di incendi? Legno, pellame e soia, usata per alimentare il bestiame. Questo legame viene raccontato e per certi versi svelato da un documentario appena uscito, “deforestazione Made in Italy“, di Francesco De Augustinis. Due anni di indagini racchiuse in un film di inchiesta ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Un ...

Incendio Amazzonia 2019 : record Deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

Deforestazione in Amazzonia : i dati ufficiali confermano l’allarme : L’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) brasiliano ha diffuso i dati ufficiali sulla Deforestazione dell’Amazzonia relativi agli ultimi tre anni, mostrando che le avvertenze preliminari di aree con segni di devastazione delle foreste sono state confermate anno dopo anno e anche con un certo margine: lo riporta il sito G1. Da agosto 2018 a luglio 2019, gli avvisi hanno indicato che 6.800 km quadrati potrebbero essere ...