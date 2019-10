Decreto Scuola | approvato dal Consiglio dei Ministri | cosa prevede

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il 10 Ottobre ildeiha dato il via alle misure straordinarie delper nuove assunzioni e interventi nell’Istruzione italiana. Vediamole assieme nel dettaglio. Concorso Straordinario Secondaria: come è la proceduraIl testo, nato dall’intesa del 1 Ottobre tra Miur e organizzazioni sindacali, presenta questi provvedimenti: concorso straordinario secondaria, da espletare entro il 2019; concorso ordinario secondaria, da bandire contestualmente al precedente; vincolo di permanenza di 5 anni per i neoassunti; riforma sul concorso Dirigenti Scolastici; semplificata internalizzazione servizi pulizia, dal 1 Gennaio 2020 solo tramite graduatoria; proroga delle graduatorie del Concorso del 2016 e assunzione in altre regioni per i vincitori del Concorso a cattedra 2016 e 2018 per il nuovo anno scolastico ...

