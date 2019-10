Decreto Clima | tutte le misure da 450 milioni di euro

Decreto Clima 2020 : novità bonus rottamazione auto e moto - prodotti sfusi - trasporto scolastico : La stagione del Green news deal del Governo Conte bis è iniziata, da quando il Consiglio dei ministri ha approvato il 10 ottobre 2019 il famoso Decreto clima, conosciuto anche come Decreto Ambiente, destinato ad aprire una nuova stagione riformatrice anche in tema ambientale. Via libera quindi al provvedimento portato sul tavolo del Cdm su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha fortemente voluto ...

Decreto Clima - ok del consiglio dei ministri. Costa : “Primo pilastro del Green new deal. Stanziati 450 milioni derivanti da aste verdi” : “E’ il primo atto della storia della Repubblica Italiana per l’urgenza ambientale, è una bella svolta. Ed è l’atto normativo del nuovo governo che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a Cantiere ambiente, all’esame del Senato”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Clima : le novità : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto clima. "Il governo sta realizzando una solida impalcatura ambientale, che guarda all'Europa e al miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana, con misure come il potenziamento della graduale riduzione delle infrazioni per le discariche abusive e per la depurazione delle acque, il bonus mobilità, la riforestazione urbana", ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.Continua a ...

