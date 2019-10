Dazi | Trump annuncia | «Raggiunto sostanziale accordo con la Cina»

Trump annuncia : primo accordo Usa-Cina sui Dazi : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo importante accordo che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale in atto tra i due paesi. Ad annunciarlo è stato Donald Trump. "Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell'accordo" ha dichiarato il capo della Casa Bianca, annunciando un possibile buon esito definitivo delle trattative.Continua a leggere

Dazi - una nuova crisi è in arrivo. E la politica di Trump ne è in gran parte responsabile : A dare tra i primi l’avviso che una complessa e pesantissima recessione era in arrivo è stato, nel febbraio 2008, il grande economista Nouriel Roubini con un articolo dal titolo più che eloquente: “Anatomy of a Financial Meltdown” (Anatomia di un crollo finanziario) che ora viene riproposto da Project Syndicate per festeggiare i 25 anni dall’inizio delle sue pubblicazioni. Di quella crisi, poi ribattezzata The Great Recession per distinguerla ...

Oggi vertice Trump-Liu He - ma è vera svolta sui Dazi? : Milano. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che incontrerà Oggi il vicepremier cinese Liu He dopo la ripresa dei negoziati commerciali cominciata ieri a Washington. I colloqui tra le delegazioni delle due superpotenze in vista del primo round dei nuovi rincari annunciati dalla Casa Bi

I tweet di Trump fanno paura al mercato. Solo se parlano di Dazi : La Federal Reserve, e in particolare il suo presidente James Powell, sono più volte finiti nel mirino dell’inquilino della Casa Bianca, eppure il mercato pare non aver preso troppo sul serio gli attacchi lanciati all’indipendenza stessa della Banca centrale Usa. Lo spiega uno studio di Goldman Sachs

Mattarella - siluro a Trump sui Dazi "Tradito lo spirito euroatlantico" : Con la guerra dei dazi "si rischia una spirale che contraddirebbe lo spirito euro-atlantico: serve una risposta unita dell'Ue". Segui su affaritaliani.it

"Trump è ostaggio delle talpeDazi? Solo il primo avvertimento" : "Le talpe che stanno esponendo Trump sono tutte spie inserite nella Casa Bianca. Diplomazia azzerata: nessuno vorrà parlare al telefono con lui. Dazi all'Italia? Una salva d'avvertimento sulla Cina" Segui su affaritaliani.it

I curdi come mercenari in liquiDazione. Trump tradisce - l’Europa squittisce : Ci sono giorni in cui si vorrebbe scriverne tre o quattro di piccole poste, e nemmeno tanto piccole. 1. Scrivo nel giorno in cui si annuncia che gli americani danno via libera alla vendetta di Erdogan contro i curdi che in territorio siriano hanno debellato l’Isis, la stessa Isis cui il regime tur

Dazi : Bellanova - 'Trump penalizza le produzioni europee - scelta sbagliata' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "La scelta che sta facendo l'amministrazione americana è una scelta che penalizza le produzioni europee, è una scelta sbagliata perché penalizza i prodotti italiani. Dobbiamo intervenire per convincere a non dare corso ad aumenti sui nostri prodotti e insiem

**Dazi : Bellanova - 'a Trump dico che non esportiamo merce spazzatura'** : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Trump deve sapere che noi non andiamo lì per dire 'tu metti i dazi e noi mettiamo pure i dazi', noi gli diciamo che innanzitutto è un provvedimento ingiusto e lui sta privando i suoi cittadini della qualità. Noi non esportiamo merce spazzatura, noi esportia

Dazi - salvo il vino italiano - non il francese Trump usa le tariffe per dividere - La lista «Vogliono vendere Parmesan in Europa» : Sull’olio Roma viene «esentata», Madrid no: si tratta di un quadro a macchia di leopardo. Dietro la scelta lobby potenti e una strategia Usa più ampia

Dazi : Di Maio - ‘sicuro che si troverà soluzione con Trump’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Sono sicuro che riusciremo a trovare una soluzione con Trump per salvare il parmigiano e il prosciutto che sono la Ferrari del made in Italy alimentare”. Lo dice Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su rete4. L'articolo Dazi: Di Maio, ‘sicuro che si troverà soluzione con Trump’ sembra essere il primo su CalcioWeb.