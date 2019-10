Dalla salute all’ambiente alla cucina | tante curiosità che forse non sai sugli avocado

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Glisono sempre più di moda in tavola. Con la loro diffusione, cresce anche lain questo frutto particolare. Dall’impatto ambientale a quello umano, agli effetti sullae molto altro, ecco molteche potreste non sapere sull’. È un frutto, non una verdura Potrebbe sembrare strano, ma tecnicamente glisono grandi bacche con un singolo seme, quindi sono frutti e non verdure. Inoltre, sono uno dei frutti che contengono un’alta quantità di proteine che, insieme a tutti gli altri grassi sani, possono aiutare a sentirsi sazi e soddisfatti più a lungo. Aiuta contro il colesterolo Consumare piùpotrebbe aiutare contro gli alti livelli di colesterolo. Secondo uno studio pubblicato su Journal of the American Heart Association, le persone che consumavano unal giorno, riuscivano a ridurre il loro colesterolo cattivo (colesterolo LDL) ...

