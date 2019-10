Dalla pianificazione al grande giorno | Luca Parmitano si prepara alla prima passeggiata

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)siad uscire nello spazio per laspaziale nell’ambito della Missione Beyond. In programma per il 25 ottobre,lavorerà con l’astronauta della NASA Jessica Meir per sostituire le batterie al nickel idrogeno con le più nuove batterie agli ioni di litio, e per instre piastre di adattamento sulla struttura dell’intelaiatura P6 della Stazione Spaziale Internazionale. È questo un processo che l’amico astronauta dell’ESA Thomas Pesquet conosce bene, avendo sostituito le batterie per un altro canale di alimentazione durante la sua missione Proxima. Lazione Nota tra l’equipaggio come EVA (Extravehicular Activity, attività extra veicolare), ogni uscita nello spazio è pianificata con un anno di anticipo. A bordo della Stazione itivi ...

