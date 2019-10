Cristiano Ronaldo | ' Sono molto felice di essere alla Juventus | i tifosi sono straordinari'

Inter - Skriniar avvisa la Juventus e snobba Cristiano Ronaldo : “Abbiamo perso la prima partita del campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dobbiamo ancora lavorare”. Sono le dichiarazioni di Milan Skriniar dopo il ko in campionato contro la Juventus. “Noi dal primo giorno di ritiro lavoriamo per vincere – racconta il difensore slovacco dell’Inter a ‘Sportmediaset’ -Vogliamo vincere. Dobbiamo continuare cosi’. Conte ci ha cambiato ...

Portogallo - il ct Santos non ha dubbi : “Cristiano Ronaldo? Viene da un’altra galassia” : Il commissario tecnico del Portogallo ha esaltato le qualità di CR7, ammettendo come venga da un’altra galassia Gli aggettivi per definire Cristiano Ronaldo sono ormai finiti da tempo, per questo motivo Fernando Santos ha avuto un po’ di problemi per descrivere CR7. AFP/LaPresse In suo soccorso è arrivato un amico greco del ct, che gli ha suggerito una risposta per rendere giustizia alle capacità dell’attaccante ...

Il Ct Santos esalta Cristiano Ronaldo : “viene da un’altra galassia” : Cristiano Ronaldo fa sempre di più la differenza sia con la maglia della Nazionale che con quella della Juventus. Il calciatore viene esaltato anche da Fernando Santos, ct del Portogallo. “Non ci sono dati che permettano di paragonare i vari giocatori – ha replicato alla vigilia della sfida col Lussemburgo – Ma ieri un mio amico greco mi ha chiesto se poteva avvicinare Cristiano per un autografo e gli ha domandato di ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Cristiano Ronaldo : In pubblico non sono mai me stesso : Come riportato da Metro Uk, durante il lancio della sua nuova fragranza “CR7 Play It Cool”, Cristiano Ronaldo ha rivelato di sentirsi davvero se stesso solo quando è a casa con la sua famiglia. “Mi sento molto più rilassato quando sono a casa. Non c'è pressione lì, diversamente da quando mi alleno o gioco una partita. A casa mi sento in pace e libero, in pubblico non sono mai davvero me stesso”, ha detto il campione 34enne vincitore di 5 Palloni ...

Pallone d’Oro - van Dijk favorito : Messi e Cristiano Ronaldo inseguono : Il prossimo 2 dicembre a Parigi si consegna il sessantaquattresimo Pallone d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo sportivo e, ancora oggi, il trofeo individuale più ambìto da ogni calciatore. Dopo l’ultima edizione vinta dal centrocampista Luka Modric, tutto fa pensare che anche questa volta non sarà un attaccante a ricevere il premio assegnato dalla rivista francese France Football. È infatti Virgil Van Dijk, difensore ...

Cristiano Ronaldo sempre decisivo quando conta - dal Real Madrid alla Juventus fino al Portogallo : Cristiano Ronaldo c’è sempre. E sempre quando conta. Il fuoriclasse portoghese risulta decisivo nei momenti topici della stagione e nei big match. Lo dice la sua carriera. I suoi gol, ma ancor di più le sue giocate sono spesso stati determinanti per le vittorie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre che del Portogallo. decisivo anche contro l’Inter, nella vittoria di San Siro di domenica scorsa. Nonostante non ...

Cristiano Ronaldo? È anche simpatico (lo dimostra il bacetto a Bonucci e Dybala) : C’è un Ronaldo per ogni occasione. Quello in lacrime davanti alle immagini del padre, quello che si arrabbia a ogni occasione perduta, quello che ringrazia i tifosi avversari tutti in piedi ad applaudire per un suo gol. C’è il CR7 che festeggia e c’è il CR7 che non sa perdere (anche se sarebbe stato l’ennesimo premio di una carriera superpremiato). Dopo la vittoria nel derby d’Italia sappiamo anche che esiste un Cristiano Ronaldo ...

Buffon : 'Non amo l'idolatria : Messi è Federer - Cristiano Ronaldo come Nadal' : La Juventus, dopo un inizio non ideale dal punto di vista del gioco, è riuscita ad assimilare l'alchimia di Sarri, nonostante, come sottolineato dal tecnico toscano, ci siano ancora margini di miglioramento. La vittoria contro l'Inter per 2 a 1 grazie ad una grande prestazione di tutti i giocatori porta al primo posto i bianconeri che affrontano la sosta con maggior consapevolezza e tranquillità rispetto al mese di settembre. Uno dei riferimenti ...

Inter-Juventus - le reazioni social dei bianconeri alla vittoria : da Dybala a Cristiano Ronaldo : Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, ...

Inter-Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Classifica Cies - Cristiano Ronaldo e Messi fuori dalla lista dei giocatori più costosi : Cristiano Ronaldo e Messi rappresentano attualmente i giocatori più forti a livello mondiale ed il premio che la FIFA ha dedicato all'argentino del Barcellona ne è la dimostrazione. Di recente però il Cies ha stilato la Classifica dei giocatori più costosi al mondo, e ha clamorosamente escluso entrambi dalla lista dei primi dieci giocatori con maggior valore di cartellino. Troviamo infatti uno folta rappresentativa della Premier League e della ...

Calciomercato Juventus - il papà di Haaland : 'Studia Cristiano Ronaldo' : E' una delle rivelazioni della Champions League, grazie a quattro gol in due partite con la maglia del Salisburgo: parliamo della punta norvegese Haaland, che dopo aver realizzato una tripletta contro il Genk, si è ripetuto contro il Liverpool, segnando uno dei gol della squadra austriaca. Attualmente è uno dei più seguiti a livello europeo, anche per la sua giovane età: fra le squadre che sembrano interessate al giocatore ci sarebbe anche la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo può lasciare prima della scadenza : i bianconeri preparano un nuovo super colpo : Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato positivo con buone ...