Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Più di qualcuno si sarà spesso chiestoesattamenteledi. A parte i simboli più noti perché pure più facilmente presenti sullo schermo del telefono, ce ne sono molti che compaiono di rado e comunque hanno un significato non proprio intuitivo. Per questo motivo vale la pena presentare una" per conoscere quanto al momento è ignoto. Grazie al contributo diCentral, ecco che ogni iconadipresente su uno smartphonequalunque acquista il suo significato ben preciso nelle due tabelle presenti in questo articolo. La prima delle due presenta di certo i simboli più noti con qualche piccola eccezione. Ci sono quelli che identificano la qualità del segnale di rete ossia 5g, 4G , 3G o anche solo 2G ma anche gli alert che avvisanobatteria quasi scarica o completamente a ...

OptiMagazine : Cosa significano tutte le icone della barra di stato #Huawei e #Honor? Guida grafica per simboli… - ADeBernardin : +++ Da non perdere +++ Inizia a Padova il 25 Festival Nazionale del Commercio Equo e Solidale Tuttaunaltracosa Tre… - ETicaNews : @blackrock in #roadshow con l’Esg olistico - Cosa significano in concreto gli investimenti sostenibili per il colos… -