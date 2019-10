Cosa intendiamo quando parliamo di fotografia?

Fonte : internazionale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È già stato già tutto fotografato? Google e gli sterminati archivi del mondo mostrano tutto ciò che esiste ed è visibile? Da queste domande è nata la mostra Metaesposta al museo Baco di Bergamo. Leggi

