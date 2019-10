Cortina | recuperato cervo intrappolato nella rete di un campo sportivo

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La Polizia Provinciale di Belluno è intervenuta oggi nel territorio diper recuperare e liberare un. L'animale, sceso in città nel periodo degli accoppiamenti, si era perso in località Alverà ed era rimasto impigliato con le cornadi protezione del. È stata attivata la squadra catture, nucleo specialistico della Polizia Provinciale dotato di tutta l'attrezzatura per il recupero in sicurezza della fauna selvatica. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e alcuni soci della riserva alpina di caccia di, assieme al veterinario dell'Ulss, che ha deciso il dosaggio dell'anestetico necessario ad addormentare l'animale. Ilè un esemplare maschio adulto di 3-4 anni e del peso di circa 150-160 chili. Dopo il taglio della, che si era impigliata attorno alle corna, il veterinario ha potuto constatare le ...

