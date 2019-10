Concrete Genie | Guida per iniziare a giocare

Concrete Genie : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quando si parla di esclusiva PS4 il marchio di fabbrica è garantito, con questa premessa quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Concrete Genie, la nuova e splendida avventura firmata Pixelopus. Concrete Genie Recensione Concrete Genie vi trasporterà in una cittadina portuale la cui luce si è oramai spenta da tempo, l’oscurità la fa da padrone e un gruppo di bulli si aggirano per i vicoli ...

Concrete Genie disponibile da oggi : La città di Denska ti aspetta in questa colorata avventura realizzata dallo studio di sviluppo Pixelopus, in cui l’arte e l’immaginazione ti accompagneranno nel fantastico viaggio di Ash, un ragazzo solitario e vittima di un gruppo di bulli. Sono questi gli ingredienti che compongono Concrete Genie, il nuovo titolo in uscita oggi in esclusiva per PlayStation®4 (PS4™) e ...

Il colorato Concrete Genie si mostra in un nuovo video gameplay : Una delle esclusive più interessanti e particolari per PS4 è sicuramente Concrete Genie di Pixelopus. Il gioco è previsto in uscita per la console di Sony tra pochi giorni, ma sulle pagine di Eurogamer.it è già disponibile la nostra approfondita recensione.Mancando ancora qualche giorno all'uscita del gioco, ecco che il canale YouTube PlayStation Underground ha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato all'esclusiva PS4.Il filmato, della ...

Concrete Genie - recensione : Gli anni di crisi economica, che sembrano ormai quasi impossibili da lasciarsi alle spalle, hanno contribuito a creare tensioni sociali talmente feroci da far diventare il Male, con la M maiuscola, una costante della nostra ordinaria quotidianità. I terroristi sono tra noi: sono i potenti che comandano le nostre consumistiche vite, sono i bulli che vediamo per strada o sul lavoro, forse i terroristi siamo noi stessi. Eppure, qualcosa di positivo ...

PlayStation alla Milan Games Week 2019 con Death Stranding - MediEvil - Concrete Genie e molto altro : È ormai imminente l'inizio dell'edizione 2019 di Milan Games Week powered by TIM, la più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, in programma dal 27 al 29 settembre presso Fiera Milano Rho. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà tra i protagonisti di questo evento, tanto atteso da giocatori e appassionati come dal grande pubblico, con uno spazio ancor più ampio rispetto alla passata edizione. Scopriamolo nel ...