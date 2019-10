Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il Direttore Generale del Ministero della Difesa ha da poco proclamato unpubblico, per titoli ed esami, per l'al 10°2020/2023 di 626 Allievidel ruolo Ispettori dell'Arma dei. Bando diHanno la facoltà di aderire a talei militari dell'Arma deiche ricoprono l'incarico di Sovrintendenti, di Appuntati e di(inclusi i profili che appartengono al Ruolo Forestale) come pure gli Allievie i cittadini italiani che al termine della presentazione delle istanze risultano in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti: Militari dell'Arma dei...

Angel64Sonia : Concorso Carabinieri per ammissione al corso triennale per 626 posti, entro l'11 novembre - LaNotPontina : In data 11 ottobre 2019 alle ore 01:00, ad Aprilia (lt), i militari del Reparto Territoriale Carabinieri hanno tra… - LaNotPontina : In data 11 ottobre 2019 alle ore 01:00, ad Aprilia (lt), i militari del Reparto Territoriale Carabinieri hanno tra… -