Colle:grande ammirazione premier etiope

"In Italia si guarda cone profondo interesse alla svolta che lei, signor Primo ministro, ha impresso alle dinamiche regionali". Lo scrive il Presidente Mattarella, in un messaggio in cui si congratula con ildell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, insignito del premio Nobel per la Pace. Il presidente del Consiglio, Conte, si congratula in un tweet: "E' il riconoscimento della sua forte leadership nel tradurre in realtà il desiderio di pace del popolo di un'intera regione. L'Italia è e sarà al Tuo fianco".(Di venerdì 11 ottobre 2019)