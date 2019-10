Clima | la sfida dell’idrogeno contro cambiamenti climatici e inquinamento atmosferico

Cambiamenti Climatici - al festival ‘Ecofuturo’ una sfida green per rendere possibile l’impossibile : di Sergio Ferraris* Una passerella dell’impossibile che può e deve diventare possibile. Si potrebbe sintetizzare così l’appuntamento di “Ecofuturo in pillole” che si è svolto al ministero dell’Ambiente il 3 ottobre a Roma alla presenza del ministro Sergio Costa. Pillole perché Ecofuturo è un festival che ogni anno dura cinque giorni, con tre sessioni quotidiane, con una maratona ecologista in grado di sfiancare ...

Clima - Raggi : “Quella di Greta Thunberg una rivoluzione importantissima. Dobbiamo supportare i ragazzi che affrontano questa sfida” : ”Sono convinta che anche Greta Thunberg che gira il mondo parlando in modo semplice di cose complesse ai suoi coetanei sia una rivoluzione importantissima. Penso che tutti dovremmo supportare questi ragazzi che stanno affrontando una sfida più grande di loro ma che è comunque la sfida per tutti noi nei prossimi anni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha partecipato questa mattina in Campidoglio alla presentazione del ...

L’onda verde invade le piazze e sfida i politici : “Siamo un milione per una svolta sul Clima” : Da Torino a Napoli, cortei in 180 città: «Il governo ci ascolti». È la consacrazione di un movimento transgenerazionale: «Sembra il Sessantotto»

Dalla trasformazione dei sistemi alimentari dipende l’esito di gran parte della sfida Climatica : Il vertice Onu sul clima, in una New York incredibilmente calda e caotica, è “probabilmente il summit più importante della storia dal 2015”, l’anno in cui fu adottata l’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, un documento che delinea 17 obiettivi universali, fondata sul riconoscimento dello stretto legame tra la salute del pianeta e il benessere umano, secondo Lise Kingo, Ceo del Global Compact delle Nazioni ...

Clima - il riscaldamento avanza : il quinquennio 2015-2019 verso il record. Impennata dei gas serra : mari più acidi. “La sfida è immensa” : Grandi e piccoli della Terra si mettono insieme per abbattere le emissioni e dare un po’ di sollievo al pianeta malato. Mentre si attende di vedere le parole trasformarsi in fatti, come ha auspicato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il riscaldamento Climatico accelera e con esso gli effetti devastanti che trascina dietro di sé: nuovi record di temperatura in molti Paesi accompagnati da incendi senza precedenti, ...

Cambiamenti Climatici - Al Gore : sono “la sfida dei nostri tempi - possiamo vincere” : I Cambiamenti climatici sono la “crisi dei nostri tempi” che però “possiamo vincere“: “Abbiamo gli strumenti e la tecnologia necessari e stiamo costruendo la volontà politica di cui c’è bisogno“. sono le parole di Al Gore, ex vice presidente USA che ha vinto il premio Nobel per il suo impegno per il clima, in un editoriale pubblicato sul New York Times. “Le elezioni del prossimo anno sono il test ...

Cambiamenti Climatici - Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu : ‘Sono la nostra sfida. Agiamo insieme e rapidamente’ : “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei ...

Clima : il presidente Mattarella firma una dichiarazione con altri presidenti - è una “sfida chiave” : In vista del Climate Action Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, insieme ad altri Capi di Stato e di Governo, il testo della dichiarazione ‘Iniziativa per una maggiore ambizione Climatica‘. “Noi, Capi di Stato e di Governo e altri firmatari di questa dichiarazione, siamo convinti che efficaci misure per la lotta ai cambiamenti Climatici ...