Clarissa Marchese | retroscena sulla gravidanza | “E’ stata comica!”

Clarissa Marchese incinta : 'Sarà una femminuccia!'/ Uomini e Donne : l'annuncio! : Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano una femminuccia. L'annuncio della coppia di Uomini e Donne arriva su Instagram

Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del figlio : 'È una femmina' : Sono passate poche settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno comunicato ai fan di essere in attesa del loro primo figlio. Oggi, 10 ottobre, i due ex di Uomini e Donne hanno svelato il sesso del bambino che dovrebbe nascere tra meno di 4 mesi. La bella siciliana e il marito, dunque, presto accoglieranno in casa la femminuccia che è frutto del loro amore, nato davanti alle telecamere meno di tre anni fa. Clarissa e Federico ...

Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall'uragano : "Dobbiamo lasciare casa" - : Novella Toloni L'ex tronista e suo marito, che vivono in Florida, hanno raccontato sui social il difficile momento che stanno vivendo per l'arrivo dell'uragano Dorian Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, ...

