Cittadino italiano ucciso a coltellate in Indonesia

Euro - la ricerca : la moneta unica ha tolto in media 74mila euro a ogni Cittadino italiano : L'euro ha ucciso il Sud. E la moltitudine di premier che sono passati da Palazzo Chigi negli ultimi 20 anni, purtroppo, non hanno capito - o hanno finto di non comprendere - che la ricetta applicata finora al Mezzogiorno, basata sull' assistenzialismo, ha prodotto la desertificazione economica e dem