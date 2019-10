Ciclismo – Merckx ricoda Gimondi | “il nostro rapporto è andato oltre lo sport”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Eddyprotagonista al Festival dello Sport: le parole del belga sull’amico-rivale FeliceE’ un Eddyaddolorato, quello che ha partecipato oggi al Festival dello Sport a Trento. L’ex campione dinon ha potuto fare a meno di ricordare il suo grande amico Felice, scomparso lo scorso agosto. “Felice era un grande uomo e un fuoriclasse della bicicletta. Illo sport, ci sentivamo spesso era un amico“, ha affermato alla ‘rosea’. “Non credo di essere stato davvero un mostro. Ho lavorato tanto e mi sono impegnato per arrivare ai traguardi che ho ottenuto. Non ci sono miracoli nello sport ma solo preparazione e tanta, tantissima fatica. Per me la Milano-Sanremo era una corsa speciale anche per la salita del Poggio che mi permetteva spesso di staccare i miei avversari“, ...

