Ciclismo | Bernal vince dove trionfò Pantani | mamma Tonina gli telefona per fargli i

Ciclismo - Gran Piemonte 2019 : primo e secondo posto per la Ineos. Bernal e Sosa dominano a Oropa : Egan Bernal (Team Ineos) stacca tutti sul Santuario di Oropa e vince alla Grandissima il Gran Piemonte 2019, corsa che può essere considerata la gara di casa per lui che ha iniziato a praticare Ciclismo su strada in questa zona con l’Androni di Gianni Savio. secondo posto per il suo gregario Ivan Ramiro Sosa che è stato autore di un lavoro straordinario in favore del vincitore del Tour de France. Chiude il podio il francese Nans Peter ...

Ciclismo – Giro dell’Emilia : un’edizione di lusso - al via anche Carapaz - Bernal e Roglic : I tre vincitori dei grandi giri al via al Giro dell’Emilia e Gp Bruno Beghelli: un’edizione 2019 di lusso Manca pochissimo per il Giro dell’Emilia ed il Gp Bruno Beghelli, in programma rispettivamente sabato e domenica. L’edizione 2019 delle due corse italiane sarà di lusso: al via ci saranno infatti i vincitori dei tre Grandi Giri di questa stagione. Carapaz, vincitore del Giro d’Italia, Bernal, vincitore del ...

Ciclismo – Presentata l’edizione 2019 del Gran Piemonte : arrivo al Santuario di Oropa con Bernal e Carapaz : Percorso impegnativo per la 103esima edizione della classica Piemontese. Partenza da Agliè e arrivo al Santuario di Oropa (Biella) dopo 183 chilometri. Diventano 19 le formazioni al via con l’aggiunta del Team Ineos di Bernal. Annunciato al via anche il vincitore del Giro d’Italia Carapaz È stata Presentata ieri presso la Sala Stampa della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino la 103esima edizione del GranPiemonte NamedSport. ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Egan Bernal rinuncia - il vincitore del Tour de France non è in forma. Out anche Kwiatkowski dopo Nibali : Egan Bernal non parteciperà ai Mondiali 2019 di Ciclismo che si disputeranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Tour de France ha infatti deciso di rinunciare alla rassegna iridata perché non si sente abbastanza in forma dopo il trionfo alla Grande Boucle, in seguito all’apoteosi in giallo si è visto soltanto alla Clasica di San Sebastian e si sta ancora riprendendo dalle fatiche delle tre settimane in ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Colombia - lo strano caso di Egan Bernal : nominato capitano - ma dà forfait : Egan Bernal ha annunciato che non parteciperà ai Mondiali di Ciclismo 2019, per i quali era stato nominato capitano della Colombia: al suo posto Carlos Betancur La Colombia dovrà fare i conti con un importante forfait in vista dei Mondiali di Ciclismo 2019: Egan Bernal, il vincitore dell’ultimo Tour de France, ha annunciato la sua scelta di non partecipare al Mondiale su strada nello Yorkshire. “Bernal è stato inserito nella ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Colombia. Egan Bernal e Nairo Quintana le punte - c’è anche Fernando Gaviria : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo la Colombia si presenterà con una squadra completa, in grado di essere competitiva in più scenari tattici. Nella lista dei convocati per la rassegna iridata nello Yorkshire (Gran Bretagna) troviamo infatti due scalatori del calibro di Egan Bernal, vincitore del Tour de France, e Nairo Quintana, reduce invece da una Vuelta a España di alti e bassi, ma in cui ha ottenuto comunque un successo di tappa. In caso di corsa ...

Ciclismo – Presentata la 100ª edizione della Milano-Torino : anche Bernal al via della classica più antica del mondo : Il 9 ottobre la Milano-Torino: probabile la presenza di Egan Bernal nella 100ª edizione della classica italiana E’ tutto pronto per la 100ª edizione della Milano-Torino: il prossimo 9 ottobre si correrà la più antica delle classiche, che, secondo alcune indiscrezioni, vedrà al via Egan Bernal. Il vincitore dell’ultima edizione del Tour de France dovrebbe partecipare all’appassionante e storica corsa italiana. La ...

Ciclismo : Egan Bernal mette nel mirino il Giro di Lombardia : Dimostrare di essere un corridore completo e non solo da Grandi Giri. E’ l’obiettivo del colombiano Egan Bernal, reduce dallo storico trionfo al Tour de France. Il 22enne colombiano ha deciso di non prendere parte alla Vuelta a España 2019, effettuando una programmazione mirata in cui poter esprimere il proprio meglio in vista delle grandi corse in Italia, in particolare il Giro di Lombardia. Correre la Vuelta sarebbe stato infatti ...