Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Mancano ancora quattro mesi (almeno) alla presentazione del nuovoS11, ma in questi giorni stiamo assistendo alla proliferazione di diverse indiscrezioni che stanno aumentando l'appeal attorno ad un device che potrebbe fare la differenza nel corso del 2020. Dopo gli ultimi rumors portati alla vostra attenzione con un recente punto della situazione, oggi 11 ottobre occorre analizzare ulteriori riscontri non ufficiali per il pubblico italiani.S11 più simile ad un iPhone Secondo quanto riportato dal sito Tigers Mobile, più in particolare, ilS11 potrebbe mettere seriamente in difficoltà la concorrenza anche attraverso la fotocamera anteriore. In questo senso, si parla di tre lenti, tramite il quale potrebbe essere introdotto un sistema di sblocco facciale 3D. Una strada che renderebbe più simile il nuovo top di gamma ai modelli ...

OptiMagazine : Ci riconoscerà ovunque il Samsung Galaxy S11: valanga di fotocamere anteriori -