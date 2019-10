Che inverno sarà? Natale mite Il freddo vero arriva a febbraio

Stan Smith - ora le sneakers di adidas si indossano anChe in inverno : Le sneakers bianche più famose della storia del tennis e non solo, che prendono il nome da uno degli sportivi più famosi di sempre - Stan Smith, appunto - si preparano a un restyling in vista della stagione invernale. Ma non temete, nulla che possa stravolgere il design ben consolidato di una scarpa che in molti hanno copiato. La questione è molto più tecnica: adidas Originals ha infatti collaborato con Gore-Tex, marchio ...

Moda capelli autunno-inverno : il casChetto - il pixie e la frangia : In questo autunno-inverno 2019-2020 saranno di tendenza molti nuovi tagli di capelli. In particolare è molto gettonato il caschetto di Dua Lipa: la cantautrice ha pensato bene di sfoggiare un taglio medio, ideale per avere un look molto sbarazzino. Di seguito tutte le novità del momento. Nuove chiome Una delle ultime Vip ad aver rinnovato il suo hairstyle è proprio Dua Lipa che ha optato per un bel caschetto: la lunghezza di quest'ultimo arriva ...

Il marsupio andrà anChe quest’inverno : eccolo in passerella : Diciamocelo: se siamo fashion victim (per info, non mi annovero nel numero) il marsupio è bene che cominciamo a farcelo piacere, perchè sembra davvero non avere nessuna intenzione di mollare la presa. Sulle passerelle della Fall Winter 2019/2020 l’ abbiamo visto interpretato da diversi stilisti. Ecco qui qualche scatto con i look della prossima stagione. Trend marsupio: secondo Chanel Chanel è sempre Chanel… e la chicca del marsupio ...

Tagli di capelli nell'autunno-inverno : il casChetto alla francese e il Nutella brown : Per la stagione autunno-inverno 2019-2020 continuano ad arrivare molte tendenze per quanto riguarda i nuovi Tagli di capelli. Il più gettonato della stagione è senza nessun dubbio il caschetto alla francese. Questo hairstyle può essere portato in mille modi diversi. Di seguito le ultime novità della stagione. Nuove chiome da sfoggiare La migliore rivisitazione del Taglio alla francese è quella del carré con la frangia: la lunghezza della ...

Meteo - come sarà il prossimo inverno? Temperature miti ma molta neve - anChe in pianura : L'autunno sembra essere ormai alle porte con il calo di Temperature che ci sarà in tutta Italia in questo fine settimana. Entrando quasi in clima autunnale si iniziano a fare le previsioni...

MiChelle Hunziker : «All Together Now tornerà in inverno su Canale 5» : Michelle Hunziker, J-Ax Michelle Hunziker sarà una delle grandi protagoniste della stagione 2019/2020 di Canale 5. Oltre a tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia ed inaugurare la prima edizione di Amici Vip (ma solo dalla seconda puntata) la conduttrice sarà nuovamente alla guida di All Together Now, lo show musicale andato in onda per la prima volta lo scorso maggio e confermato ufficialmente per una seconda ...

All Together Now - MiChelle Hunziker e J-Ax confermano la seconda stagione "in inverno su Canale 5" (foto) : Michelle Hunziker e J-Ax, con un post sui rispettivi profili Instagram, hanno ufficializzato la realizzazione di una seconda stagione di 'All Together Now', il game di Canale 5 che, nella finale, di giovedì, 20 giugno 2019, vinta da Gregorio Rega, è stata vista da 2.710.000 spettatori, toccando il 19.1% di share. Risultati incoraggianti che hanno spinto Mediaset a scommettere nuovamente su questo format puntando nuovamente sulla conduttrice ...

Ibiza d'inverno è un concetto Che il pensiero non considera : Pensa a Ibiza e pensa a Lilliput. Lilliput è un paese immaginario inventato dallo scrittore Jonathan Swift per ambientare una parte del libro I viaggi di Gulliver. Si trova nell’arcipelago indonesiano ed è abitato dai Lillipuziani, minuscoli uomini alti una ventina di centimetri. Quando trovano Gulliver naufragato sulla spiaggia non esitano a legarlo al terreno, in una delle istantanee più nitide della mia infanzia. Ibiza d’inverno è come ...