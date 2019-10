Charlie’s Angels – ecco le protagoniste nel nuovo trailer italiano

Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca di sorprese : E di featuring! The post Ariana Grande ha svelato la tracklist della colonna sonora di Charlie’s Angels ed è ricca di sorprese appeared first on News Mtv Italia.

Video e testo di Don’t Call Me Angel di Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey - angeli neri e sensuali per Charlie’s Angels : Don't Call Me Angel di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ha debuttato venerdì 13 settembre con un Video musicale in cui le tre popstar appaiono come sensuali Angeli dalle ali nere: il brano è la traccia principale della colonna sonora del reboot di Charlie's Angels, il film che uscirà nelle sale italiane il 21 novembre. Il Video è stato diretto da Hannah Lux Davis, frequente collaboratrice di Ariana Grande che ha diretto molti dei ...