Cervicalgia | lombalgia e altre patologie osteo-articolari sono dure da combattere? La

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019)patia e posturologia, insieme, posrisolvere una serie di patologisenza necessità di ricorso ai farmaci. In Italiasempre più numerosi gli esperti che si occupano proprio di questa branca delle medicina, la quale si è ampliata ed è cresciuta nel corso degli ultimi anni, proprio per via della sua peculiarità: cercare l’origine e la causa primaria di ogni patologia, anche quelle che sembrano non essere collegate con ossa e muscoli. In merito abbiamo intervistato il dottor Emanuele Condò, che svolge l’attività dipata e posturologo clinico a Reggio Calabria, ed è specializzato particolarmente nell’patia-muscolare, ovvero quella parte della medicina manuale che tratta le disfunzionidel corpo umano, come i cattivi funzionamenti meccanici di uno o più segmenti. I cattivi funzionamenti meccanici delle articolazioni, spiega ...