Cerignola | sciolto per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale | è il secondo nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ildiè statoper. Dopo 6 mesi di accertamenti da parte della commissione d’accesso, la relazione prefettizia giunta al ministero dell’Interno e portata indei ministri da Luciana Lamorgese ha stabilito che sono stati “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Per questo il comune foggiano, quasi 60mila abitanti, è stato commissariato per 18 mesi.diventa così il terzo Comune della provincia pugliese, ilnell’ultimo anno dopo Mattinata, ad essereper i condizionamenti della criminalità organizzata. E resta aperta la procedura per il comune di Manfredonia, che a breve verrà portata indei ministri. Fine corsa, quindi, per il sindaco Franco Metta che appena lo scorso luglio, durante un incontro con i lavoratori della ...

