Caterina Balivo litiga con Marco Tardelli in diretta

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Valentina Dardari L’intervista si è trasformata in un botta e risposta. L’ironia della conduttrice non piace all’ex calciatore Pomeriggio teso a casa didurante la trasmissione “Vieni da me”. Ospite della puntata, campione del mondo, che ha parlato dei suoi inizi fino ad arrivare alla vittoria ai Mondiali di calcio del 1982.ha ripercorso gli esordi non facilissimi a causa del suo corpo minuto. Faceva il cameriere e intanto si allenava a calcio “Ero magrolino, all'inizio al Pisa non mi volevano. Ma il mio primo allenatore ha insistito e mi hanno preso”. E subitocon un sorrisetto ha aggiunto “Ti pagavano poco, per molti eri scarso. All’inizio eri scarso un po’ per tutti”. Battuta che non è certo piaciuta al calciatore che ha ribattuto “Non per tutti”, chiedendole poi di non offendere. L’intervista, da questo momento un ...

infoitcultura : Caterina Balivo, lacrime in tv: “Penso di non riuscire a guardare quelle immagini” - zazoomblog : “Non ce la faccio…”. Mani in testa e lacrime, Caterina Balivo crolla davanti alla sua ospite - infoitcultura : Caterina Balivo, Marco Tardelli si confessa su Myrta Merlino a Vieni da Me -