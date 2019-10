Caso Biden | il consigliere di Trump Ottenute informazioni dalla Cina

L’Ucraina rivaluterà il Caso sulle presunte accuse di corruzione contro la società in cui lavorava il figlio di Joe Biden : Il procuratore generale ucraino Ruslan Ryaboshapka ha annunciato che rivedrà diversi importanti casi di cui si era occupato il suo predecessore, tra cui quello riguardante la società del gas in cui lavorò per un periodo il figlio di Joe Biden,