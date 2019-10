Carta del Docente | come utilizzarla e cosa acquistare con il bonus formazione

Radio Maria pubblica la Carta di identità di Gesù : fedeli in rivolta sui social : Utenti divisi tra chi grida allo scandalo e parla di "idiozia senza confini" e chi non rinuncia alla battuta: "Avete violato la mia privacy"

Una Carta da parati con dinosauri magnetici vince il premio del design di Etsy : I vincitori dei Global design Awards (foto: Etsy) Per la prima volta, il sito di ecommerce di artigianato Etsy ha lanciato i Global design Awards per premiare i suoi venditori più creativi. Il vincitore assoluto? Una divertente carta da parati magnetica a tema dinosauri. Il massimo riconoscimento della competizione, a cui potevano candidarsi liberamente tutti i venditori del sito, è infatti il progetto della designer Sian Zeng, di base a Londra. ...

Obesity day : firmata Carta dei diritti e dei doveri delle persone obese : Responsabilità, diritti e doveri, educazione, dialogo medico-paziente, gestione, prevenzione, ricerca, associazionismo responsabile, giovani e lotta allo stigma: 10 punti fondamentali per garantire e tutelare chi convive con seri problemi di peso. E’ la carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità che l’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, la sua Fondazione e l’Italian Obesity Network, Io-Net hanno ...

Alvaro Morte sul futuro del Professore ne La Casa di Carta : “Ha ancora molto da dire” : Nonostante le voci sul suo presunto addio alla serie, Alvaro Morte non sembra affatto voler prendere le distanze dal Professore de La Casa di Carta: un personaggio che rischia di ingabbiarlo in un ruolo stereotipato, visto il massiccio e sorprendente successo mondiale nella serie, eppure molto amato dall'attore, che non mostra segni di insofferenza rispetto all'esperienza de La Casa de Papel, che d'altronde ha rappresentato la sua consacrazione ...

Acquisti online a iosa con Samsung Pay Cash - la Carta virtuale del produttore asiatico : Fare Acquisti online è molto pratico, a patto che si abbia a disposizione un metodo di pagamento abilitato, che per molti potrebbe identificarsi con Samsung Pay Cash, la carta di debito virtuale del colosso di Seul, utile per effettuare pagamenti in tutta sicurezza, gestendo i propri risparmi direttamente dall'applicazione Samsung Pay. Ormai la piattaforma di pagamento contactless ha raggiunto quota 14 milioni di utenti, ed è naturale si cerchi ...

Con la Carta di Firenze è nata la prima corrente del Movimento 5 stelle : Luigi Di Maio (foto: Cecilia Fabiano – LaPresse) Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre un gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle ha pubblicato online un documento, noto come Carta di Firenze 2019, nel quale si delineano alcune proposte che i promotori dichiarano volte a cambiare il partito, come il superamento della figura del capo politico – ruolo attualmente ricoperto da Luigi Di Maio – e il passaggio della gestione della piattaforma ...

Arriva la lotteria degli scontrini : chi paga con la Carta ha il doppio delle probabilità di vincere : Il primo gennaio 2020 arriverà la lotteria degli scontrini: il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, annuncia a Fanpage.it alcune novità, a partire dalle possibilità - raddoppiate - di vincita per chi paga con carta o bancomat. Ecco come funziona la lotteria degli scontrini e quali sono le principali novità.Continua a leggere

Cartaginese-Bordoni su via dell’Amba Aradam : nostra attenzione per una strada tra più importanti : Roma – Nuovo manto stradale in via dell’Amba Aradam a Roma a seguito dei lavori svolti a settembre sulla strada. Un intervento necessario e richiesto da tempo dai residenti, ad accogliere le istanze di numerose famiglie romane fin da subito sono stati il consigliere regionale Laura Cartaginese ed il capogruppo di Forza Italia di Roma Capitale Davide Bordoni, più volte presenti sulla via per sopralluoghi tecnici. “Con il Capogruppo di Forza ...

Sconti sui pagamenti con la Carta : il modello Corea che piace a Bruxelles : Oggi la Corea del Sud è il paese al mondo nel quale l’uso delle carte elettroniche è più frequente in percentuale del Pil. E questo ha giovato alle casse dello Stato

A Matera l'incontro per sviluppare le Aree Interne : nasce la Carta delle Università : Vari esponenti delle Istituzioni comunali, regionali e docenti di alcune Università italiane, si sono riuniti lo scorso 26 e 27 settembre a Matera per discutere dello spopolamento delle Aree Interne e del loro possibile sviluppo. La città lucana è stata eletta Capitale Europea della Cultura 2019, e le persone che hanno partecipato all'incontro, hanno percepito l'importanza di una possibile sinergia tra la ricerca e le varie istituzioni ...

Evasione - l'ultima trovata del governo giallo-rosso : quanto puoi risparmiare se paghi con Carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Cartabianca - frecciata della Berlinguer : "Da noi pochi applausi e sensati" : Una precisazione, o forse una frecciata rivolta a qualche trasmissione rivale. Bianca Berlinguer non fa nomi, né cognomi, ma manda un messaggio chiaro in merito alla questione degli applausi nei talk show.L’occasione si presenta martedì sera quando in apertura di Cartabianca la conduttrice intervista Corrado Augias. Il giornalista viene interpellato su vari temi, compreso quello relativo all’immigrazione. Augias sottolinea l’importanza del ...

SCartata ad un colloquio di lavoro per il colore della pelle : "Infastidisce gli ospiti" : È stata Scartata ad un colloquio di lavoro in un ristorante per colpa del colore della pelle. Un’aspirante cameriera senegalese, Khady Ndior, non ha ottenuto il posto perché, secondo l’agenzia di reclutamento, avrebbe potuto “disturbare la serenità degli ospiti”. L’episodio è stato raccontato dalla Nuova Sardegna ed è accaduto a Nuoro. “Mi hanno detto che non avrebbero ...