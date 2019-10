Caos in Calabria Forza Italia sceglie Occhiuto come candidato ma la Lega non ci sta

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il Centro-destra si spacca sul nome delper le elezioni inufficializza Mario, sindaco di Cosenza, per guidare la coalizione di centro-destra ma lanon è assolutamente convinta della scelta dei forzisti. Il Carroccio infatti ha già dichiarato che non sosterrà Marioperché “ci sono tante donne e uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono rappresentare meglio il futuro” dellaè infatti indagato per bancarotta fraudolenta. Nell’inchiesta il primo cittadino cosentino è indagato in qualità di amministratore della società Ofin, dichiarata fallita il primo ottobre 2014, di cui ha ricoperto l’incarico dall’ottobre 1996 al settembre 2011. La Procura gli contesta di avere distratto dal capitale della ...

