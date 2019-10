Canali sicuri e legali per l' Europa per fermare lo sterminio silenzioso

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Qualche giorno fa, il 3 ottobre, mentre a Lampedusa si commemoravano le vittime del tragico naufragio del 2013, più voci ripetevano che una tale tragedia non si sarebbe mai più dovuta ripetere e che avremmo dovuto scongiurare ulteriori perdite di vite in quello specchio di mare che divide l’Africa dall’.Appena qualche giorno dopo, lo scorso 7 ottobre, di fronte alle coste dell’isola si è consumato un nuovo dramma. Un barchino con a bordo circa 50 migranti di origine subsahariana non è riuscito a giungere sulla terraferma naufragando: 13 i corpi senza vita recuperati, tutte donne, la più piccola una bambina di 12 anni; 17 i dispersi, tra i quali un bambino di 8 mesi sfuggito a un sopravvissuto che aveva provato a salvarlo quando la madre stava per essere inghiottita per sempre dall’oscurità delle acque.Un forte ...

