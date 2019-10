Camila Cabello ha spiegato il significato della sua nuova canzone “Easy”

Camila Cabello ha detto la cosa più dolce di sempre su Shawn Mendes : <3 The post Camila Cabello ha detto la cosa più dolce di sempre su Shawn Mendes appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha cantato un'emozionante cover di "Someone You Loved" di Lewis Capaldi : Da brividi!

Ed Sheeran - Camila Cabello e Cardi B nei panni di spie nel video di "South of the Border" : Molto 007

Shawn Mendes ha descritto la sua giornata tipo con Camila Cabello : Non molto diversa da quella di tante altre coppie

South Of The Border di Ed Sheeran feat. Cardi B e Camila Cabello nel nuovo video ispirato a James Bond (testo e traduzione) : South Of The Border di Ed Sheeran, con la partecipazione delle popstar Cardi B e Camila Cabello, è il nuovo singolo estratto dall'ultimo convivio sonoro del cantautore britannico No. 6 Collaborations Project, che definiamo così riprendendo le stesse dichiarazioni della voce di Divide, che a più riprese ha precisato che il suo album di collaborazioni non è un vero e proprio disco di inediti, ma una sorta di festa inaugurata insieme ad ...

Cry For Me è il nuovo singolo di Camila Cabello - con un riff ripreso da Jimi Hendrix (audio - testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Camila Cabello è Cry For Me, che dopo Liar regala una nuova anticipazione all'album Romance, in prossima uscita. Come racconta la stessa cantautrice sui social, il nuovo brano è uno sfogo sentimentale di chi vede il proprio ex partner divertirsi, andare avanti e ritrovare la felicità dopo la fine di una relazione. Il titolo originario era I'm Pissed Off You're Happy, e il testo risale a quando Camila aveva ...

Camila Cabello ha spiegato il significato della sua nuova canzone "Cry For Me" : Ascoltala qui!

Camila Cabello ha confessato tutto il suo amore per Shawn Mendes : Ti scioglierai

Shawn Mendes ha rivelato di aver "lottato" per stare con Camila Cabello : Il cantante ha dato un dettaglio sulla love story

Il segreto dei capelli ricci di Camila Cabello : Camila CabelloCamila CabelloCamila CabelloCamila CabelloCamila CabelloPaola TuraniThe Tonic Curl Stylista di L'Orèal ParisSarah Jessica ParkerPantene Soufflé Nutriente Libera Onde con MovimentoPantene Soufflé Espandi Volume IrresistibileMaschera Attivaricci Anticrespo BiopointRihannaElevate Me Curl CreamBeyoncéRihannaI ricci più belliI ricci più belliI ricci più belliRita OraJean Louis David Urbancare Curl TherapyShakiraBeyoncéZendayaZendayaRita ...

Ed Sheeran - Camila Cabello e Cardi B : a giudicare dalla locandina - il video di "South Of The Border" sarà epico : Guarda tu stesso

Camila Cabello ama tantissimo i suoi fan e questo video ne è la prova : <3

Latin Grammy 2019 : anche Rosalía e Camila Cabello tra i nominati : La lista è lunga!

La sorellina di Camila Cabello è così fan di Billie Eilish da essersi messa a piangere quando l'ha incontrata : Sofia una di noi!