Calcio | Roberto Mancini su Italia-Grecia | “Non sarà semplice | ho solo un dubbio di

Calcio - Roberto Mancini : “Dopo la partita dell’Under 21 contro l’Irlanda si aggregherà Tonali” : Tradizionale conferenza stampa di inizio raduno per Roberto Mancini: il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Calcio ha fatto il punto della situazione dopo il forfait di Stefano Sensi e le condizioni fisiche non perfette di Alessandro Florenzi, con i due che, in ogni caso, non saranno sostituiti. Queste le considerazioni del CT: “Valuteremo domani il da farsi. Proprio perché Florenzi non sta bene da qualche tempo e, anche perché ...

Calcio - Stefano Sensi esentato dalla convocazione in Nazionale per infortunio. Roberto Mancini non lo sostituisce : Stefano Sensi è stato esentato dalla convocazione con la Nazionale italiana di Calcio: lo fa sapere una nota apparsa oggi sul sito della FIGC a proposito del doppio impegno che attende gli azzurri nelle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020, con il pass che potrebbe (e dovrebbe essere staccato) proprio in una delle due prossime gare. Il centrocampista si è infortunato ieri sera nella sfida tra Inter e Juventus e resterà con il club ...

Calcio - Roberto Mancini : “Grande partita contro la Finlandia. La qualificazione agli Europei è vicina” : L’Italia di Roberto Mancini vince e convince a Tampere e supera 2-1 la Finlandia nella sfida valida per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Arriva, dunque, la sesta vittoria in altrettante partite per la selezione del Bel Paese. A segno Ciro Immobile al 59′ e Jorginho su Calcio rigore al 79′. Momentaneo pareggio dei finlandesi di Pukki dal dischetto al 72′, frutto di una disattenzione della compagine ...

Calcio - Roberto Mancini : “Sarà una gara molto difficile - una partita tosta - ma siamo venuti qui per vincere” : Conferenza stampa della vigilia per Roberto Mancini, con la Nazionale italiana di Calcio che domani sera sarà di scena in Finlandia nella gara valida per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei del 2020, partita in cui gli azzurri affronteranno la selezione al secondo posto della classifica per restare a punteggio pieno. Sui prossimi avversari degli azzurri: “Hanno una condizione fisica migliore della nostra, qui non hanno mai ...

Calcio - Roberto Mancini : “Partita difficile - non siamo ancora in condizione” : Una vittoria molto sofferta, arrivata per 3-1 in trasferta: la Nazionale italiana di Calcio può vedere il bicchiere mezzo pieno portando a casa altri tre punti nella corsa delle Qualificazioni agli Europei del 2020, con il successo sull’Armenia dopo un primo tempo al di sotto delle proprie possibilità. Le parole del ct Roberto Mancini nel post gara: “La partita peggiore bisogna vedere da che punto di vista. Avevo detto che sarebbe ...