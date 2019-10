Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | l’Italia si qualifica se…Tutte le possibili

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’Italia vuolersi aglidicon tre giornate di anticipo, gli azzurri possono chiudere la pratica nel match contro la Grecia in programma sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale, che per l’occasione vestirà la maglia verde simbolo del rinascimento e della linea giovane, ha tutte le carte in regola per chiudere definitivamente i conti di fronte al proprio pubblico senza dover rinviare la matematica certezza del pass ai prossimi incontri. I ragazzi del CT Roberto Mancini sono vicinissimi all’obiettivo, dopo aver infilato sei vittorie consecutive in altrettante partite disputate possono proseguire la propria striscia trionfale. L’Italia deve assolutamente battere la Grecia se vuolersi aglicon largo anticipo ma non basta, c’è bisogno anche di almeno un concomitante risultato ...

SkySport : ???? #Belgio qualificato a #Euro2020 ?? Record per #Lukaku #SkySport - Penultimo6 : RT @GiancarloDeRisi: Iran, le donne allo stadio per seguire la nazionale contro la Cambogia. È la partita di calcio valida per le qualifica… - maddalenaricci : Sono all'aeroporto ad Amman e c'è la nazionale di calcio del Kuwait che ieri ha giocato qui in Giordania le qualificazioni mondiali LOL -