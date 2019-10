Calabria | FI si mobilita per dimissioni Raggi per liberare Città

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma- “Lazione di Forza Italia per ledel sindaco di Romaè la reazione necessaria e doverosa a questi anni di amministrazione catastrofica”. Così la deputata di Forza Italia Annagraziaintervenendo durante una conferenza stampa degli azzurri. “Dal dramma di un ciclo rifiuti mai completato alla situazione insostenibile del trasporto pubblico locale, per non parlare delle scene poco edificanti a livello politico di un’Amministrazione divisa e litigiosa: questa giunta ha squalificato la Capitale d’Italia”. “VogliamoRoma e condividere con i cittadini la necessità di rilanciarla, offrendo loro al tempo delle soluzioni, a cominciare dagli emendamenti alla manovra che presenteremo per risolvere la questione del debito della”, ha concluso. L'articolo: FI siperperproviene da ...

