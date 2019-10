Cagliari | tensione tra tifosi prima dell’amichevole contro il Pogon DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Momenti diquesta sera all’esterno della Sardegna Arena pocodella partita amichevole tra ile ilSzczecin, squadra che milita nelladivisione polacca. Un tifoso rossoblu è stato portato in ospedale con un codice verde per aver ricevuto un pugno. Tutto è avvenuto intorno alle 20,30. Un gruppo dipolacchi che si trovava all’esterno dello stadio ha fronteggiato un gruppetto di supporter del. Dopo qualche insulto, accentuato anche dall’abuso di alcol, isono venuti alle mani: qualche schiaffo e pugni. La Polizia è subito intervenuta e ha sedato gli animi, avviando le indagini per individuare e identificare tutte le persone coinvolte. Sul campo la squadra di Maran, priva di diversi titolari, ha rimontato i polacchi vincendo per 3-1. Svantaggio al 4′ per un calcio di rigore, poi si scatena Simeone. Il ...

