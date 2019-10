Brucia Los Angeles | devastante incendio provoca 100mila evacuati

“Il nostro Pianeta sta Bruciando” - striscione al Colosseo : In occasione del Summit Onu sul clima a New York, questa mattina i giovani di Fridays for Future Roma hanno appeso uno striscione davanti al Colosseo. “Le promesse e le buone intenzioni non ci interessano, si deve agire subito per fermare il disastro climatico – dichiarano gli attivisti di Fridays for Future Roma – Il nostro Pianeta sta bruciando: servono soluzioni radicali per un cambiamento di sistema“. In tutto il ...