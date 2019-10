Brescia | truffati da impiegato postale | furto da migliaia di euro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Nella puntata di Pomeriggio 5 dell'11 ottobre 2019, Barbara D'Urso si è occupata del caso di truffe ai danni di 80 pensionati e pensionate di Orzivecchi (). Questi sono stati derubati tutti da un unico postino, soprannominato come il "postino ladrone gentiluomo" per le sue gesta che, in qualche modo, possono ricordare quelle di Arsenio Lupin. Il delinquente ha rubato alle sue vittime i soldi della pensione fuggendo via e facendo perdere le sue tracce. Una delle vittime, la signora Maria, ha scritto una lettera a Barbara D'Urso in cui ha descritto dettagliatamente quando accaduto.Furti ingenti di somme che vanno da 1600 a a 15 mila. Sono quasi un centinaio i pensionatidal disonesto, passato agli onori della cronaca locale come il "postino ladrone gentiluomo". L'episodio si è verificato ad Orzivecchi, una cittadina in provincia di. In ...

ItaliaStartUp_ : Centinaia di pensionati truffati in Posta: «Rivogliamo i soldi» - Giornale di Brescia -