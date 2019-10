Brescia | ai domiciliari il direttore e il funzionario dell’Agenzia dell’Entrate arrestati

Brescia - cieco ai domiciliari ruba un'auto e per scappare dalla polizia si butta nel Naviglio : L'uomo ha rubato l'auto a una donna che stava gettando l'immondizia. Durante l'inseguimento ha investito un ciclista, che per fortuna non ha riportato ferite gravi. È stato arrestato. Era in carcere per un cumulo di pena, ma per il giudice, quella misura, era incompatibile con il suo serio problema alla vista. Così, per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari con la possibilità di uscire qualche ora durante la giornata. Ma martedì sera, ...