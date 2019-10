Brasile | chiazza di petrolio inquina 139 spiagge Bolsonaro | “Origini in Venezuela”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) È apparsa a fine agosto lungo la costa nordest del. Ora, dopo un mese e mezzo, ladiha già contaminato 139e raggiunto 63 comuni. L’ultimo quello di Cajueiro da Praia, nello Stato del Piauì. Secondo gli esperti dell’Ibama, l’Istituto ambientale brasiliano, le macchie di greggio interessano 1.500 chilometri e si estendono a otto Stati: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piaui e Maranhão. Il più colpito è quello di Pernambuco, dove il 71% dei comuni costieri è stato invaso da residui di, tra cui la famosa spiaggia di Porto de Galinhas. Un disastro ambientale che al momento ha colpito in particolare le tartarughe marine. Il il ministro dell’Ambiente Ricardo Salles sta provando a correre ai ripari: più di 100 tonnellate di scarti disono già state raccolte. Intanto si indaga sulle cause del ...

