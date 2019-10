Benefici agli ergastolani dopo la sentenza della Corte europea | la ribellione dei parenti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ignazio Riccio In Campania sono diversi i casi di innocenti morti sotto i colpi delle organizzazioni malavitose. I familiari: “Questi favori sono inaccettabili” Non va giù aidelle vittime innocenticriminalità organizzata ladei diritti umani, che potrebbe dare la possibilità ai condannati all’ergastolo di chiedere sconti e permessi seppure abbiano commesso delitti di mafia,fino a questo momento accordati solo ai collaboratori di giustizia. Tra i primi a lanciare l’allarme è stato Paolo Siani, fratello del cronista de Il Mattino assassinato a Napoli dalla camorra nel lontano 1985. Il parlamentare ha evidenziato come questo provvedimento potrebbe riguardare ben 944, sconvolgendo ulteriormente la vita di famiglie che hanno subito la violenza criminale sulla propria pelle, avendo perso i propri cari, vittime ...

