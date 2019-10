Battaglia Lega-FdI su presidenzialismo ma vie divise

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sulle riforme Fratelli d'Italia eviaggiano "separati per colpire uniti". Il copyright della frase e' del leghista Roberto Calderoli e sintetizza quanto avvenuto alla Corte di Cassazione, dove, ieri alle 11, una dezione di FdI si e' presentata per depositare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare volta a introdurre l'elezione diretta del presidente della Repubblica e l'eliminazione dei senatori a vita. Tre ore e mezza dopo, un gruppo di leghisti, guidato da Matteo Salvini, ha presentato una proposta simile, anche se non gemella. Ne consegue che i due alleati raccoglieranno separatamente le firme per le due proposte, almeno 50mila quelle necessarie per ciascuna. La proposta degli ex lumbard differisce lievemente da quella del partito di Giorgia Meloni: in piu' chiede l'abbassamento, da 50 a 40 anni, dell'eta' necessaria per essere eletti capo dello Stato e ...

