Bastano 30 secondi per scongiurare un ictus

Fonte : dilei

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Uno strumento digitale di alta tecnologia applicato al polso per misurare in 30il ritmo del cuore: è l’apparecchio che il Fatebenefratelli-Isola Tiberina metterà a disposizione di uomini e donne over 65, sabato 12 e domenica 13 ottobre (dalle ore 9 alle ore 17), per la campagna gratuita di prevenzione contro la fibrillazione atriale. Sono infatti circa 850mila i casi diagnosticati in Italia ogni anno per la più temuta delle aritmie cardiache, che può comportare rischi anche gravi come l’cerebrale. In particolare, 1su 4 è causato da questa patologia cardiaca, che nel 24% dei casi non manifesta sintomi, soprattutto nelle fasce di età più avanzate. L’iniziativa è gratuita Proprio per questo motivo, il Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, centro d’eccellenza per la cura delle aritmie cardiache, apre le porte al territorio nel ...

Surfiniae : RT @sondiversoforse: Notizia importantissima. Da ora i maltrattamenti sugli animali si possono segnalare via mail SOSanimali.viminale@inter… - ladydd69 : RT @preludio1980: La verità è che per dire una cazzata bastano pochi secondi. Per riuscire a smentirla servono ore di studio, citazioni, gr… - cliobix : RT @sondiversoforse: Notizia importantissima. Da ora i maltrattamenti sugli animali si possono segnalare via mail SOSanimali.viminale@inter… -