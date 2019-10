Basket | Eurolega 2019-2020 | vittorie facili per Barça e Olympiacos Khimki ed Efes

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Si sono svolte oggi le ultime cinque partite in programma nella seconda giornata diroboanti per Barcellona e, mentre ilbatte di misura il Baskonia e l’ha bisogno di un supplementare per superare una coriacea Alba Berlino. CLICCA QUI PER LA CRONACA DI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO ZENIT ST. PETERSBURG – FC BARCELONA Tutto facile per Barcellona alla Sibur Arena di San Pietroburgo. I catalani, dopo tre quarti equilibrati, (20-19, 20-24, 16-16) hanno letteralmente premuto il piede sull’acceleratore negli ultimi 10 minuti, travolgendo i russi con un parziale di 28 a 7. I Blaugrana, così, agguantano il secondo successo consecutivo, con il risultato finale di 87-63. Lo Zenit, invece, resta in fondo alla classifica. Decisivi un Kyle Kuric con 24 punti e 4/4 da tre e il solito Nikola Mirotic che sforna una doppia doppia da 17 ...

