Atletica – Atleta Europea dell’Anno | Eleonora Giorgi in nomination

Fonte : sportfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019)inper l’dell’anno Il bronzo mondiale della 50 km di marcia a Doha, il record europeo e la vittoria in Coppa Europa ad Alytus. Al termine di una straordinaria stagione, perarriva anche la candidatura a “Women’sn Athlete of the Year”,, il sondaggio indetto dallan Athletics e che vede inle atlete di maggiore spicco del 2019, dalla due volte medaglia d’oro mondiale Sifan Hassan alla campionessa iridata dei 200 metri Dina Asher-Smith passando per la regina dell’alto Mariya Lasitskene. La trentenne lombarda delle Fiamme Azzurre, allenata da Gianni Perricelli, ha guadagnato lagrazie al terzo posto mondiale in Qatar, ottenuto sul lungomare della Corniche nella seconda uscita in carriera sulla 50 km, distanza nella quale detiene il primato ...

