ASUS ROG Phone II - recensione

ASUS annuncia il monitor da 35 pollici ROG Swift PG35VQ : Attraverso un comunicato stampa, ASUS ha annunciato l'arrivo di ROG Swift PG35VQ, un nuovo monitor 35 pollici ricco di funzioni e tecnologie avanzate che garantiscono un'esperienza di gioco fluida e realistica.Grazie alla retroilluminazione LED Full Array (FALD) gestita in maniera dinamica su 512 zone, una luminosità massima di 1.000 nit e certificazione DisplayHDR 1000, oltre tecnologia NVIDIA G-Sync Ultimate, ROG Swift PG35VQ offre scene ...

ASUS permette di lanciare qualunque app con AirTrigger 2, di creare macro personalizzate e di cambiare dispositivo Bluetooth durante le chiamate col nuovo aggiornamento di ROG Phone 2.

Quanto è resistente l’ASUS ROG Phone 2? Scopriamolo in questo video : Se state cercando lo smartPhone da gaming migliore al mondo la risposta è ovviamente l’ASUS ROG Phone 2. Ma come si comporta il telefono sotto le mani di Jerry Rig Everythig? Come ben sappiamo, il retro dello smartPhone è caratterizzato da una bella cover in metallo che, almeno sulla carta, dovrebbe conferire al telefono una maggiore resistenza rispetto al classico alluminio o al vetro. Ed infatti, rispetto alla precedente generazione di ...

ROG Strix Carry è il nuovo mouse portatile di ASUS Republic of Gamers : Attraverso un comunicato stampa, ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia del mouse ROG Strix Carry, device progettato per gaming e lavoro in mobilità, senza compromessi. I mini mouse sono pensati per essere strumenti di produttività portatili, che possono essere riposti ordinatamente nello zaino o in tasca. Tuttavia quando si è in viaggio e ci si vuole comunque immergere in sessioni di gioco senza compromessi, si necessita di ...

ASUS ROG Phone II Elite Edition è disponibile all'acquisto in Italia sullo store ufficiale, ecco specifiche tecniche e prezzo dello smartPhone da gaming.

ASUS ROG Phone 2 è un mostro di potenza dedicato ai giocatori ma che sa farsi valere anche nella vita di tutti i giorni grazie a potenza e autonomia da riferimento.

Anche ASUS ROG Phone 2 può contare su un porting funzionante di Google Fotocamera, ma per ora i risultati non sono particolarmente soddisfacenti. Ecco dove scaricarlo.

Google Play Services for AR, app chiamata fino a poco tempo fa Google ARCore, continua ad ampliare l'elenco dei dispositivi supportati. Ecco gli ultimi

In attesa dell'esordio delle nuove versioni di ASUS ROG Phone II, il produttore ha pubblicato un elenco dei giochi che potranno sfruttare il suo display

ASUS ROG Phone II - prova : Berlino - In occasione di IFA 2019, ASUS ha organizzato un evento stampa a porte chiuse per presentare tutta la sua nuova line-up di prodotti elettronici. Una parte dell'evento è stato dedicato proprio alla presentazione del ROG Phone II, la nuova versione dello smartPhone gaming targato Republic of Gamers. All'evento, dopo una breve presentazione in cui venivano illustrate specifiche tecniche, features e upgrade rispetto al precedente modello, ...

IFA 2019 : ASUS annuncia la gamma ProArt per i creativi e nuovi ROG : In occasione del suo trentesimo anniversario e della fiera IFA 2019, Asus ha presentato la nuova gamma ProArt dedicata ai creativi e nuovi ROG per i giocatori. Linea ProArt Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei flussi di lavoro professionali nei settori tradizionali della creazione di contenuti, come la fotografia e la videografia, oltre a fornire nuove soluzioni per designer 3D, sviluppatori di giochi e altro ancora, Asus ...

ASUS Republic of Gamers svela lo smartphone gaming ROG Phone II : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato oggi ROG Phone II, l'entusiasmante successore del rivoluzionario ROG Phone, nella duplice variante Elite version e Ultimate Edition.ROG Phone II si fonda sull'innovativo design incentrato sull'esperienza di gioco caratteristico della prima generazione di ROG Phone portando, però, le prestazioni a un livello epico con l'implementazione - annunciata per la prima volta - del processore Qualcomm Snapdragon ...

ROG Phone e VivoWatch SP sono i cavalli di battaglia di ASUS a IFA 2019 : Asus si presenta alla fiera berlinese IFA 2019 con una carrellata di prodotti che comprende smartPhone, smartwatch e computer portatili. Arrivano in Europa l’atteso ROG Phone 2, lo smartwatch VivoWatch SP, e una cascata di notebook delle famiglia ZenBook Pro Duo e di prodotti ProArt. Asus ROG Phone 2 Lo smartPhone ROG Phone 2 si appresta ad arrivare in vendita in Italia con una dotazione che comprende 12 Gigabyte di memoria RAM e 512 GB di ...

Nella giornata inaugurale di IFA 2019, ASUS ha presentato ROG Phone II Ultimate Edition, evoluzione del modello lanciato a luglio. Ecco le nostre impressioni.