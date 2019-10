Ascolti Tv Giovedì 10 ottobre

Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre - stabili Evil e le comedy NBC - male Sunnyside : Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre regna la stabilità Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre – Una stabilità positiva domina nella tv generalista americana. stabilità come quella di CBS che vede Young Sheldon fermo a 8,1 milioni e 1.0 di rating (programma non sportivo più visto della serata nel totale del pubblico) in calo di un solo decimo rispetto ai finali della scorsa settimana, stabile The Unicorn a 6 milioni e 0.8, Mom a 6,4 milioni e 0.8 e ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 3 ottobre : Un passo dal cielo 5 senza rivali supera 4 milioni di telespettatori : La fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 5, con Daniele Liotti, si è aggiudicato la prima serata tv di giovedì 3 ottobre con 4 milioni 176mila telespettatori, pari al 18.6% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Eurogames, condotto da Ilary Blasi e Alvin, ha totalizzato 2 milioni 69mila telespettatori con il 10.6% di share. Su Italia1 l’appuntamento con Le Iene, scelto da 1 milione 735mila spettatori con il 10.8%, mentre su Rai3 il ...

Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019 : Eurogames precipita con Le Iene : Ascolti tv Eurogames e Le Iene: testa a testa sulle reti Mediaset, ma vince Un passo dal cielo Eurogames cala ancora: gli Ascolti tv di giovedì 3 ottobre 2019 premiano invece Le Iene tra le reti Mediaset. Anche se di poco rispetto al programma di Ilary Blasi e Alvin, ma Le Iene hanno registrato uno […] L'articolo Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019: Eurogames precipita con Le Iene provIene da Gossip e Tv.

Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato 4.176.000 telespettatori, share 18,6%. Su Rai 2 Maledetti amici miei, prima puntata (live e recensione), ha registrato 903.000 telespettatori, share 4,4%. Su Rai 3 Il film Il segreto dei suoi occhi ha registrato 1.135.000 telespettatori, share 4,8%. Su Canale 5 Eurogames, terza puntata, ha registrato un netto di 2.069.000 telespettatori, share 10,6%. Su Italia 1 Le ...

Ascolti TV | Giovedì 3 ottobre 2019. Male Eurogames (2 mln – 10.6%) tallonato da Le Iene (1 - 7 mln – 10.8%). Partenza fiacca per Maledetti Amici Miei (4.4%). Un Passo dal Cielo 18.6% : Maledetti Amici Miei Nella serata di ieri, Giovedì 3 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.176.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 0.10 – la terza puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.069.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei ha interessato 903.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 – ...

Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre : cala Eurogames (10.8%) - Maledetti Amici Miei (4.4%) : Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Un Passo dal Cielo 5 – Rai 1 – 4.176 milioni e 18.6% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Eurogames – Canale 5 – 2.069 milioni e 10.8% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Le Iene – Italia 1 – 1.800 milioni (presentazione) e 1.735 (21:50-1:00) milioni e 7.1-10.8% 15-64 ...

Ascolti TV | Giovedì 3 ottobre 2019. Male Eurogames (10.6%) - partenza fiacca per Maledetti Amici Miei (4.4%). Un Passo dal Cielo 18.6% : Maledetti Amici Miei Nella serata di ieri, Giovedì 3 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene la ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Giovedì 3 ottobre 2019 : Maledetti Amici Miei Nella serata di ieri, Giovedì 3 ottobre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’esordio di Maledetti Amici Miei ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene la ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre : Ascolti Tv Giovedì 3 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Eurogames – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un Passo dal Cielo 5 – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Maledetti amici miei – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene – Italia 1 ...

Ascolti USA ieri giovedì 26 settembre - crolla Young Sheldon - stabili Grey’s Anatomy e A Million Little Things : Ascolti tv USA giovedì 26 settembre Ascolti usa ieri giovedì 26 – Come era facilmente prevedibile CBS crolla senza The Big Bang Theory con le serie del giovedì rimaste, Young Sheldon e Mom che dovranno abituarsi a nuovi numeri che diventeranno la nuova normalità. Young Sheldon apre la serata con l’1.0 di rating e 8 milioni perdendo lo 0.7 rispetto alla sua media e più di 3 milioni nei totali. A seguire The Unicorn debutta con 6 ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 26 settembre : Un passo dal cielo 5 sfiora i 4 milioni e vince la prima serata : sfiora i 4 milioni e si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di giovedì 26 settembre la fiction ‘Un passo dal cielo 5‘ in prima visione su Rai1 seguita precisamente da 3.961.000 telespettatori (share 18.6%), mentre su Canale 5 il game show ‘Eurogames’ condotto da Ilary Blasi e Alvin ha avuto 2.483.000 (share 12.41%). Ascolti tv prime time Su Rai2 da segnalare ‘No non è la BBC‘, il programma in cui ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% - XFactor 3%. Allarme Detto Fatto (3.9%) - flop Bonaccorti (0.8%) : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti tv giovedì 26 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato 3.961.000 telespettatori, share 18.6%. Su Rai 2 No, non è la BBC ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 6.9%. Su Rai 3 Il film Destini Incrociati ha registrato 1.114.000 telespettatori, share 5.1%. Su Canale 5 Eurogames, seconda puntata, ha registrato un netto di 2.483.000 telespettatori, share 12.4%. Su Italia 1 Il film Bastille day: Il colpo del secolo ha ...

Ascolti TV | Giovedì 26 settembre 2019. Un Passo dal Cielo 18.6% - Eurogames si ferma al 12.4% : Eurogames: Yury Chechi, Ilary Blasi, Alvin Nella serata di ieri, Giovedì 26 settembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 3.961.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Eurogames ha raccolto davanti al video 2.483.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 la serata in onore di Gianni Boncompagni No, non è la BBC ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 ...